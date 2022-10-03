Чи можуть ЗСУ повторити Харківський сценарій на Луганщині: пояснення експерта

На думку експерта, в окупантів є потенціал для наступальних дій, а не оборони.
Збройні сили України на Луганщині можуть повторити успіх, якого досягли на Харківському напрямку, але для цього необхідні певні умови.
Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі "24 каналу".
"Коли будуть відповідні умови, ми зможемо спостерігати досить масштабні, активні та інтенсивні дії ЗСУ на Луганщині", – каже експерт.
Зокрема, йдеться про:
- зниження ефективності системи управління передовими підрозділами окупаційних військ;
- зниження ефективності їхнього постачання.
"У такому випадку умови будуть більш-менш створені для того, щоб здійснювати вплив для подальшого розвитку подій. Інший етап – нівелювання можливостей логістичних артерій для забезпечення або передислокації підкріплення для підрозділів або їхньої евакуації", – зазначив Коваленко.
На думку експерта, в окупантів є потенціал для наступальних дій, але саме для оборони – він недостатній. За його словами, на Донбаському плацдармі зосереджені саме ті підрозділи, які орієнтовані на здійснення наступальних дій.
"Але в обороні – це зовсім інший сценарій використання цього ресурсу. Саме зараз вони не зможуть його достатньо ефективно використовувати. Вони зможуть винятково гальмувати просування ЗСУ, а не блокувати, як потрібно під час оборони", – вважає Коваленко.
Раніше військовий експерт Петро Черник пояснив, чому росіяни почали бити по інфраструктурних об’єктах України після контрнаступу ЗСУ.
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