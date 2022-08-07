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Чи можуть ЗСУ вдарити по підстанціях біля ЗАЕС, що будуються: Жданов розповів про ситуацію на Запорізькій атомній

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Чи можуть ЗСУ вдарити по підстанціях біля ЗАЕС, що будуються: Жданов розповів про ситуацію на Запорізькій атомній

Військовий експерт надав інформацію про актуальний стан ЗАЕС під тимчасовим керівництвом окупантів.

Українська армія поки не може завдати ударів, аби вибити росіян із Запорізької АЕС.

Про це 7 серпня сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Станція ще живить наші мережі. Але зараз на Запорізькій атомній перебуває російська адміністрація. Там керівництво РФ. Згадайте, що вони перше зробили на станції - осадили відразу чотири реактори для того, щоб знизити потужність. Потім у результаті бойових дій було знищено підстанцію - дві лінії з трьох, що виходять зі станції. Вони продовжили зниження потужності реакторів, аргументуючи це тим, що нікуди подіти електроенергію", - розповів Жданов про ситуацію на ЗАЕС.

За його словами, росіяни, продовжуючи знищувати підстанцію, що ще виходить у наші мережі, посилено будують підстанцію, щоб переключити її повністю на південний схід.

"І, як сказав віце-прем'єр РФ, "якщо Україна захоче, то ми їй продаватимемо електроенергію". Це факт. Але, додам, що "хотілки" дуже великі у російського керівництва. А питання їхнього керівництва на станції – це питання часу. До моменту її визволення. Нехай хочуть, нехай намагаються, а ми, коли повернемо станцію під свій контроль, налагодимо все так, як має бути", - додав Жданов.

Нагадаємо,"Енергоатом" назвав цинічну мету обстрілів Запорізької АЕС окупантами.

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Дата публікації
Перегляди
248
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