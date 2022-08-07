Чи можуть ЗСУ вдарити по підстанціях біля ЗАЕС, що будуються: Жданов розповів про ситуацію на Запорізькій атомній

Українська армія поки не може завдати ударів, аби вибити росіян із Запорізької АЕС.

Про це 7 серпня сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Станція ще живить наші мережі. Але зараз на Запорізькій атомній перебуває російська адміністрація. Там керівництво РФ. Згадайте, що вони перше зробили на станції - осадили відразу чотири реактори для того, щоб знизити потужність. Потім у результаті бойових дій було знищено підстанцію - дві лінії з трьох, що виходять зі станції. Вони продовжили зниження потужності реакторів, аргументуючи це тим, що нікуди подіти електроенергію", - розповів Жданов про ситуацію на ЗАЕС.

За його словами, росіяни, продовжуючи знищувати підстанцію, що ще виходить у наші мережі, посилено будують підстанцію, щоб переключити її повністю на південний схід.

"І, як сказав віце-прем'єр РФ, "якщо Україна захоче, то ми їй продаватимемо електроенергію". Це факт. Але, додам, що "хотілки" дуже великі у російського керівництва. А питання їхнього керівництва на станції – це питання часу. До моменту її визволення. Нехай хочуть, нехай намагаються, а ми, коли повернемо станцію під свій контроль, налагодимо все так, як має бути", - додав Жданов.

Нагадаємо,"Енергоатом" назвав цинічну мету обстрілів Запорізької АЕС окупантами.

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