Чи можуть ЗСУ перенести весняний контрнаступ: ключові заяви влади і думки експертів

Анонсований контрнаступ Збройних сил України залишається однією з найочікуваніших подій весни. ЗСУ продовжують підготовку до деокупації українських території, своєю чергою, армія Росії переходить до оборони та будує укріплення.

Низка експертів та ЗМІ вже робили прогнози щодо дати початку контрнаступу, проте у США стався витік секретних військових документів, в яких містилася інформація зокрема і щодо планів української армії.

Чи може через це затриматись контрнаступ ЗСУ, від чого буде залежати його початок - ТСН.ua зібрав подробиці, ключові заяви влади і думки експертів.

Американські ЗМІ "дізналися" про зміну планів ЗСУ

Американське видання The Washington Post повідомило 12 квітня, що очікуваний весняний наступ затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів.

У статті також зазначалося, що командування України може змінити плани через витік секретних документів Пентагону, зокрема, про стан української армії, її можливості, протиповітряну оборону. Видання висловило побоювання, що "ситуація може зайти в глухий кут".

Видання Newsweek із посиланням на "злиті" документи повідомило, що початок контрнаступу ЗСУ було заплановано на 30 квітня. Втім, видання не виключило, що дату буде перенесено.

Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін після витоку секретних документів провів телефонну розмову із українським колегою Олексієм Резніковим. На запитання журналістів, чи змінила Україна плани на контрнаступ, Остін відповів:

"Я цілком упевнений, що вони зроблять те, що роблять хороші лідери, великі лідери. Вони боротимуться з ворогом, а не слідуватимуть конкретному плану. Вони мають чудовий план для початку. І тільки президент Зеленський і його адміністрація дійсно знають усі подробиці цього плану. Вони мають багато ресурсів, які їм потрібні, щоб і надалі бути успішними".

Що каже українська влада

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 13 квітня запевнив, що "злив" у Мережу секретів Пентагону жодним чином не вплине на наступ Збройних сил України.

"Якщо є проблема, її буде вирішено. Якщо проблеми немає, то краще. На реальні результати наступальної операції це вплинути не зможе", - наголосив Буданов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Вашингтоні 15 квітня заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що українські військові мають "не один, не два, не три і навіть не чотири варіанти розвитку подій на фронті".

"Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде ухвалюватиметься остаточне рішення", – сказав Данілов.

Коментуючи можливу дату контрнаступу, секретар РНБО наголосив: "Ніхто не може сказати, що буде завтра, післязавтра, через тиждень".

Своєю чергою, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович 12 квітня зазначив, що єдиною перешкодою для контрнаступу ЗСУ є дощова погода, яка заважає пересуванню важкої бронетехніки. За його словами, погода не сприятиме контрнаступу ЗСУ ще 2-3 тижні.

"Останній штрих" перед контрнаступом

Заплановане на 21 квітня засідання коаліції "Рамштайн" може стати "останнім штрихом" напередодні українського контрнаступу.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Це буде останній "Рамштайн" перед нашим наступом. Буде уточнено деякі деталі, погоджено деякі поставки або попереджено наших партнерів про деякі ексцеси в процесі підготовки. Останній штрих перед наступальними діями", - заявив він.

Коментуючи можливість надання Україні західної авіації, Світан зазначив:

"Навіть якщо на цьому "Рамштайні" буде затверджено якісь моменти, пов'язані з передачею нам авіації, ми на другий день не побачимо авіацію, так швидко це не робиться".

Погодний фактор

Весняні дощі затримують початок контрнаступу ЗСУ, оскільки в багні складно пересуватися не тільки важкій техніці, а й піхоті.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Freeдом" військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, погода "впливає на наші збройні сили та на збройні сили ворога".

"Коли ходиш по такому багну, глині, у тебе на кожному берці налипає по 1-2 кг багна. Воно таке липке, що треба зчищати саперною лопаткою чи ножем. Досить складно вести бойові дії за таких умов. Про техніку взагалі можна не говорити – пішки ходити важко. Потеплішає, вода підсохне, і тоді вже буде зовсім інакше", - пояснив військовий експерт.

За словами Гетьмана, для початку наступальних дій потрібна сонячна погода: "Вода не забереться сама - вона може лише висохнути".

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