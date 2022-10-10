Чи можуть ЗСУ завдавати ударів по території РФ у відповідь на ракетний терор: пояснення Жданова

За словами Жданова, наразі Україна не робить цього через політику наших країн-партнерів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи можуть ЗСУ завдавати ударів по території Росії у відповідь на масштабні ракетні атаки, наприклад - по території Бєлгородської чи Курської областей.

Експерт наголосив, що існує поняття "легітимних цілей".

"Якщо ракетні війська стоять на території Росії і завдают ударів по нашій території – то це вважається легітимною ціллю, і ми маємо повне право завдавати вогневе ураження цієї цілі", – каже Жданов.

За його словами, щоб це зробити, потрібно віддати наказ військам по завданні удару на території противника.

"Хто віддає такий наказ – Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Коли це питання раніше піднімали, я казав: потрібне політичне рішення для таких ударів. Буде воно, чи ні – наразі його немає", – сказав експерт.

Жданов резюмував, що Україна дійсно може завдавати удари по території РФ всіма доступними засобами на всю глибину досягаємості. Але наразі не робить цього через політику наших країн-партнерів, які бояться, що такі дії ще більше спровокують Путіна, зокрема - на ядерний удар.

РФ завдала масованого ракетного удару по Україні

10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України.

Під час масованої атаки 10 жовтня РФ випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Влада повідомила про обстріли в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

За 10 жовтня росіяни випустили ракет і безпілотників по Україні на $400–700 мільйонів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав мапу російських ракетних ударів по території України.

Російський політолог Валерій Соловей вважає, що сьогоднішня атака РФ - "це лише початок".

Радник ОП Олексій Арестович попередив українців, що цієї ночі росіяни можуть знову завдати масштабних ракетних ударів по всій території України, як це було вдень.