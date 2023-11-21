Чи можуть ЗСУ здійснити новий прорив на фронті найближчим часом: прогноз західних експертів

Збройні сиди України провели низку успішних операцій під Запоріжжям та на півдні Донецької області. Українським воїнам вдалося прорвати добре укріплені російські оборонні лінії та захопити кілька населених пунктів. Попри це, не вдалося вирішити головне завдання операції: вийти або наблизитися до Азовського моря, щоб вигнати російські війська з окупованих частин Запорізької області та перерізати росіянам сухопутний коридор до Криму.

Про те, чи можливий новий прорив ЗСУ, зробили прогноз західні експерти, пише BBC Україна.

Чи вичерпано наступальний потенціал ЗСУ

Військовий аналітик та голова польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика каже, що український наступальний потенціал здебільшого вичерпано.

"Можливості проводити наступальні дії вже не лише на півдні, а й на сході дуже обмежені. І йдеться тут і про засоби — тобто про артилерію, і про людський потенціал", - розповів він.

Майкл Кофман із Фонду Карнегі за міжнародний світ пояснює, що рівень бойових дій сягнув того, що в кожної посадки тепер з'явилося ім'я.

"Ми не вимірюємо прогрес кілометрами чи сотнями метрів. Ми тепер його вимірюємо у посадках", — зазначив він.

Бої зараз тривають переважно за клаптики території, вони перетворилися на протистояння відносно невеликих підрозділів, що борються за клаптики території.

"Україна все ще має територіальні успіхи, але невеликі", - каже старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, що базується в США Роб Лі. Відтак на сьогодні можливі просування не більше, ніж 100 метрів на день.

Майк Кофмат коментуючи нещодовну заяву головнокамандувача ЗСУ Валерія Залужного про "патову ситуація" на полі бою припускає, що така встановилася у деяких районах".

Що вплинуло на перебіг контрнаступу

Усі четверо західних експертів визнають, що українська армія зазнала під час літнього наступу значних втрат.

"Моральний дух української армії залишається високим, але війська все більше втомлюються", - зазначає в подкасті War On The Rocks Франц-Стефан Геді.

"Втрати настільки великі, що українці мають відновлювати деякі бригади з нуля, — розповідає Музика в інтерв'ю польській радіостанції. — Особливо якщо йдеться про механізовану та піхотну компоненти, які фізично атакують лінію оборони противника".

На думку Музики, українська армія не змогла досягти значних територіальних надбань у тому числі тому, що використовувала тактику ведення наступу невеликими групами.

"Якщо ваша стратегія - дійти до Криму, або до Токмака, використання тактики маленьких з'єднань просто не дозволить цього досягти", - вважає польський експерт.

Війна дронів

Україна активно застосовує FPV-дрони на фронті, натомість не менше їх у в Росї, кажуть аналітики.

Зокрема, завдяки їм росіяни завдають удару по будь-яких скупченнях українських військових.

"Якщо Україна не може достатньо сконцентрувати бронетехніку — танки, БМП та інше, то домогтися якогось швидкого прориву просто неможливо", — зазначає Лі.

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Кофман каже, що дрони прийшли на заміну мінам, як наглядові, так і ударні.

"Український дрон виявив загін російських військових. Через 30 секунд після цього цей загін був атакований мінометом. А через чотири хвилини по цій групі солдатів було завдано удару касетними боєприпасами. От і все. Чотири з половиною хвилини — саме стільки тривало весь цей бій".

Як розгортатимуться події найближчим часом

Експерти не роблять конкретних висновків, утім, зауважують, що варто очкувати продовження позиційної війни взимку та навесні.

"Україна не припинятиме тиск, і Росія теж не перестане намагатися перехопити ініціативу. Ми побачимо битву за те, хто зможе заволодіти ініціативою на постійній основі протягом найближчих місяців", - вважає Кофман.

Найважливішим чинником залишаються традиційні озброєння — такі, як артилерія та бронетехніка. За допомогою артилерії в основному завдаються удари по супротивнику, а бронетехніка життєво необхідна для захоплення позицій ворога та евакуації поранених.

Україна продовжує активно розробляє нові системи дронів, тож має деяку інноваційну перевагу перед Росією.

На думку Лі, багато що здатне змінити також теоретично можлива поява нових засобів радіоелектронної боротьби, які б дозволили придушувати роботу безпілотників і створювати "бульбашки безпеки" для важкої техніки.

Геді каже, що передбачити, як саме розвиватиметься війна, дуже складно, оскільки обидві сторони швидко адаптуються до того, що відбувається. "Три місяці тому ми бачили трохи інший фронт порівняно з тим, що зараз", - говорить експерт.

І додає, що незмінним залишається лише основний характер конфлікту як війни на виснаження.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ вдалося створити плацдарм на лівобережжі Херсонщини.

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