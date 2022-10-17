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Чи можуть ЗСУ звільнити Херсон протягом наступних тижнів: "Є всі підстави для стриманого оптимізму"

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Чи можуть ЗСУ звільнити Херсон протягом наступних тижнів: "Є всі підстави для стриманого оптимізму"

Херсон українська армія може звільнити протягом декількох тижнів.

Українські військові можуть вибити російських окупантів з Херсону протягом наступних декількох тижнів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Вся локація окупаційних військ перебуває під вогневим контролем української армії. Після звільнення Дудчан ЗСУ тримає під контролем не тільки правий, но і лівий берег Дніпра. Один з напрямків наступу: зі Снігурівки на Херсон - там відстань до 40 кілометрів. Не будемо забігати наперед, але є всі підстави для стриманого оптимізму”, - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що українські захисники в Херсонській області знищили два склади з боєприпасами російських окупантів

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