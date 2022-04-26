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Бізнес просить надавати короткострокове відстрочення від мобілізації

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Бізнес просить надавати короткострокове відстрочення від мобілізації

Бізнес просить відстрочку від мобілізації

Відновлення економічної активності, бізнес, який працює, сьогодні є вкрай важливими для України. Для розвитку бізнесу персоналу компаній час від часу потрібно виїжджати за кордон. Тому бізнес звернувся до уряду з проханням надавати працівникам короткострокове відстрочення від мобілізації для виїзду за кордон.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБС) зазначає, що для організації переговорних процесів, налагодження нових логістичних ланцюгів, укладання зовнішньоекономічних контрактів, пошуків нових ринків збуту, навчання та обміну досвідом запуску нових виробничих ліній часом потрібна особиста присутність та залученість персоналу компаній та її керівництва.

З огляду на це ЄБС звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням розробити ефективний та прозорий порядок надання короткострокового відстрочення військовозобов'язаним громадянам для виїзду за кордон для бізнес-цілей. 

На думку експертів Європейської Бізнес Асоціації, через неможливість короткочасної особистої присутності представників бізнесу за кордоном частина запуску нових бізнес-проєктів може зупинитись, виробництво промислової і сільськогосподарської продукції може знизитись, що приведе до зменшення надходжень валюти. 

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