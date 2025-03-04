Чи накопичить РФ достатньо сил, аби суттєво збільшити темпи наступальних операцій в Україні: оцінка ISW

Військовому командуванню армії РФ вдасться компенсувати втрати на полі бою, якщо поточний темп наступальних операцій збережеться.
Росіянам доведеться скорегувати свої квоти на 2025 рік, якщо вони захочуть зберегти поточний темп наступальних операцій в Україні. Ймовірно, російські сили й надалі зазнаватимуть великих втрат, просуваючись повільніше.
Про це пише ISW.
"Навряд чи найближчим часом російська влада набере достатньо сил, щоб суттєво збільшити темпи наступальних операцій РФ в Україні. Продовження військової допомоги Заходу допоможе українським силам завдати додаткових втрат російським військовим, що, ймовірно, посилить економічні та військові проблеми Росії та змусить Путіна піти на поступки під час змістовних переговорів у 2025 році", - йдеться у звіті.
ISW додає, що збільшення військових витрат, включаючи великі виплати та пільги російським військовослужбовцям, завдає шкоди російській економіці на макрорівні. Кремль скорочує ці витрати на військовий персонал у рамках зусиль щодо пом'якшення наслідків таких ініціатив. Російська влада навряд чи підтримуватиме такі високі фінансові стимули в рамках своїх кампаній із найму в середньо- та довгостроковій перспективі, оскільки економіка продовжує занепадати.
Раніше йшлося про те, що війська армії РФ нещодавно просунулися в північній частині Нової Сорочини, що на північному заході від Суджі в Курській області. Зокрема, свідчать про це геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня.
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