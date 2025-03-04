Чи накопичить РФ достатньо сил, аби суттєво збільшити темпи наступальних операцій в Україні: оцінка ISW

Росіянам доведеться скорегувати свої квоти на 2025 рік, якщо вони захочуть зберегти поточний темп наступальних операцій в Україні. Ймовірно, російські сили й надалі зазнаватимуть великих втрат, просуваючись повільніше.

Про це пише ISW.

"Навряд чи найближчим часом російська влада набере достатньо сил, щоб суттєво збільшити темпи наступальних операцій РФ в Україні. Продовження військової допомоги Заходу допоможе українським силам завдати додаткових втрат російським військовим, що, ймовірно, посилить економічні та військові проблеми Росії та змусить Путіна піти на поступки під час змістовних переговорів у 2025 році", - йдеться у звіті.

ISW додає, що збільшення військових витрат, включаючи великі виплати та пільги російським військовослужбовцям, завдає шкоди російській економіці на макрорівні. Кремль скорочує ці витрати на військовий персонал у рамках зусиль щодо пом'якшення наслідків таких ініціатив. Російська влада навряд чи підтримуватиме такі високі фінансові стимули в рамках своїх кампаній із найму в середньо- та довгостроковій перспективі, оскільки економіка продовжує занепадати.

Раніше йшлося про те, що війська армії РФ нещодавно просунулися в північній частині Нової Сорочини, що на північному заході від Суджі в Курській області. Зокрема, свідчать про це геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня.

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