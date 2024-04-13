Чи накопичують росіяни війська на лівому березі Херсонщини: що кажуть у ЗСУ

У районі плацдармів українських військових на лівобережжі Херсонської області не спостерігається накопичення сил російської окупаційної армії РФ.

Про це заявила в ефірі телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк

За її словами, армія РФ для поповнення свої втрат під час штурмових дій постійно підтягує нові резерви.

"Бачимо, що вони маневрують своїми ресурсами. Накопичення особового складу - що за цим ховається? Угруповання "Днєпр" російських військ, яке там знаходиться, досить багаточисельне, воно має ресурс і живої сили, і техніки", - наголосила речниця ОК.

Гуменюк каже, що окупаційні війська розсереджені на лівому березі Дніпра.

"Виходячи з безпосередніх втрат на лінії зіткнення, вони підтягують час від часу ресурси з глибини тимчасово окупованої материкової частини", - зауважила вона.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк повідомляла, що ворог застосовує нову тактику на Запорізькому напрямку. Зокрема, росіяни розосереджують сили між селами Роботине та Вербове. Крім того, спостерігається активність ворожих ДРГ.

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