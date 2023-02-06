Чи нападе Росія за 10 днів: що каже екскерівник зовнішньої розвідки

На думку генерала Маломужа, Україна має 2-3 місяці на підготовку до атаки РФ.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж прокоментував інформацію іноземних ЗМІ про те, що Росія начебто через 10 днів готується здійснити масштабний наступ.

Про це інформує FREEДОМ.

На його думку, для підготовки до повномасштабного наступу РФ потрібно від 4 до 6 місяців.

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"Усі говорять про наступ буквально за 10 днів, 24 лютого тощо. Але зараз Росія ставить лише локальні завдання, вона не може на 2 600 км розпочати наступальні операції. Це просто неможливо. Навіть півмільйона [військовослужбовців] якби було. Але їх немає. Немає навіть 300 тисяч", — каже Маломуж.

За його словами, Росія має лише 30-40 тисяч військових, перед якими ставитимуться локальні завдання на Донбасі. На думку ексрозвідника, сформувати резерви для повторного наступу окупанти зможуть лише на початок літа

Для цього їм потрібно зібрати 250-300 тис. військових, провести ремонти техніки. Тому Україна має 2-3 місяці, вважає Маломуж. Ключомим для оборони України він називає вчасне постачання західного озброєння і техніки за цей час.

"Особливо наголошую, масове отримання боєприпасів: ракет, снарядів, мін тощо, які знищуватимуть на підходах — це найефективніша боротьба із противником, із резервами, коли вони рухаються на поїздах, у колонах, коли вони ще не прийшли на фронт. Це дуже потужні удари, пресинг, паніка у тих, хто перебуває на “передку”. Це передумова їхнього знищення та наступальних операцій… Чітко скажу: якраз березень-травень — це наш час", — переконаний Маломуж.

На його думку, будь-яке зволікання гратиме проти України, і союзники це розуміють. Адже у разі зволікання Україна опиниться у ситуації затяжної війни з великими жертвами.

Натомість ЗСУ повинні сформувати сили, провести навчання і розробити операції, які дозволять перейти від оборони до наступу.

"На сході, можливо, це буде Луганський напрямок — удар по Луганську та удари з тилу на Донецькому напрямку та, звісно, південь. Це може зруйнувати фронт та викликати вал їхнього відступу. Це рух до Криму", — підсумував колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Новий напад РФ: що відомо

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія може розпочати новий масштабний наступ у найближчі 10 дні.

На думку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого.

У ГУР назвали три ймовірних напрямки ймовірного наступу Росії і попередили, що Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті.

Генерал Польщі Вальдемар Скшипчак також припустив, що Росія може напасти на Україну з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Натомість військовий експерт Олег Жданов заспокоїв, що вірогідність того, що наступ російських військ дійде до міста Дніпра дорівнює 0,01%.

ТСН.ua зібрав ключові офіційні заяви і думки експертів щодо термінів та сценаріїв можливого російського наступу.

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