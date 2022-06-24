Чи наступатиме армія РФ найближчим часом на інші регіони України: у Міноборони дали відповідь

Чи наступатиме армія РФ найближчим часом на інші регіони України: у Міноборони дали відповідь

У Міноборони вважають, що найближчим часом російські військові не будуть наступати на інші регіони України.

Водночас у Міністерстві оборони попередили українців, що ворожі обстріли та удари з боку окупантів не припинятимуться, бо так вони відволікають Збройні Сили України.

Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу у п'ятницю, 24 червня.

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"Стосовно Запоріжжя, ми знаємо, що частина Запорізької області тимчасово окупована, у звязку з цим, окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати ці території і обладнують позиції для можливої оборони і недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Те саме стосується і Херсонської області", - заявив Олександр Мотузяник.

Раніше повідомляли, чому Росія посилила ракетні удари та обстріли по Україні.

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