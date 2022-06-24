Чи наступатиме армія РФ найближчим часом на інші регіони України: у Міноборони дали відповідь

У Міноборони вважають, що найближчим часом російські військові не будуть наступати на інші регіони України.
Водночас у Міністерстві оборони попередили українців, що ворожі обстріли та удари з боку окупантів не припинятимуться, бо так вони відволікають Збройні Сили України.
Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу у п'ятницю, 24 червня.
"Стосовно Запоріжжя, ми знаємо, що частина Запорізької області тимчасово окупована, у звязку з цим, окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати ці території і обладнують позиції для можливої оборони і недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Те саме стосується і Херсонської області", - заявив Олександр Мотузяник.
Раніше повідомляли, чому Росія посилила ракетні удари та обстріли по Україні.