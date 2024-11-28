Американська розвідка переконана у відсутності реального ризику застосування Росією ядерної зброї, попри погрози, що активізувалися після рішення надати Україні право бити західною зброєю углиб території ворога.

Про це повідомляє Reuters.

Проте Росія, ймовірно, розгорне кампанію саботажу проти європейських держав, щоб посилити тиск на Захід через його підтримку України.

Серія оцінок американської розвідки за останні сім місяців показала, що ядерна ескалація навряд чи стане результатом рішення послабити обмеження на використання Україною американської зброї на російській території.

"Запуск нової російської балістичної ракети минулого тижня, який, на думку аналітиків, мав на меті попередити Вашингтон та його європейських союзників, не змінив цього висновку", – йдеться у повідомленні.

За даними агентства, наразі деякі американські офіційні особи вважають, що занепокоєння щодо ядерної ескалації були перебільшеними, але зауважують, що загальна ситуація в Україні є небезпечною, ядерна ескалація не виключена. Зокрема, здатність Росії знайти інші приховані способи "помститися" Заходу залишається проблемою.

Нагадаємо, перемовини між сторонами конфлікту, як їх розуміють на Заході, передбачають довіру, чесність та пошук компромісів. З Путіним та Кремлем це ніколи не буде можливо.

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