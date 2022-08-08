Чи наважаться окупанти підірвати Запорізьку АЕС: відповідь військового експерта

Росія погрожує Україні та всьому світу, оскільки обстрілює та мінує найбільшу в Європі атомну станцію — ЗАЕС в Енергодарі.

Росія наразі веде небаченого масштабу шантаж, і з боку ЗАЕС встановила свою артилерію, щоб регулярно здійснювати обстріли.

Про це в ефірі ТСН заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Загроза є. Це брудна бомба фактично. Якщо уявити підрив, тобто це не ядерна атака, це ядерний тероризм, якщо там заміновано, якщо вони (окупанти – ред.) відкрито заявляють, що там або буде Росія, або випалена пустеля. Знаючи, що вони завдавали ударів по ЗАЕС, по першому енергоблоку, не розуміючи. Тому загрози дійсно є. Але Росія це використовує як спосіб тиску, шантажу, діючи як терорист. Залякує як Європу, так і світ. Змушує до компромісу. Це одна мета. Друга мета - завадити контрнаступальним діям. І третя – вона стосується практичної площини. Відрізати ЗАЕС від загальної електромережі", - сказав Мусієнко.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Енергодар — місто, в якому розташована станція, а її саму — обстріляли. Бої біля АЕС точились кілька годин, за цей час окупанти кілька разів влучили в один із реакторів. Тоді спалахнув тренувальний центр станції. Пожежу ліквідували. Від того часу Запорізька АЕС контролюється російською армією та представниками "Росатому". За інформацією НАЕК "Енергоатом" на території ЗАЕС перебувають близько 500 російських солдатів.

НАЕК "Енергоатом" 5 серпня повідомила про обстріл найбільшої в Європі станції — майданчика Запорізької атомної електростанції. Там кажуть, що внаслідок обстрілів пошкоджено високовольтну лінію. Крім того, окупанти мінують станцію, щоб використовувати її як ядерний шантаж.

6 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що воєнні дії, що ставлять під загрозу безпеку Запорізької атомної електростанції, абсолютно неприйнятні і їх потрібно запобігти за будь-яку ціну. За його словами, місія МАГАТЕ зобов'язана приїхати на ЗАЕС.

"Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати — і ще раз наполягати — на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася" . для цього буде потрібна співпраця, розуміння та сприяння з боку як України, так і Росії ", — зазначив Гроссі.

Олександр Мусієнко в ТСН: Бомба на ЗАЕС, удари ЗСУ по окупантах, пекло на Донбасі

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