Чи наважаться партнери відправити свої війська в Україну: в ОП відповіли

Подоляк закликав українців усвідомити, що компромісів не буде – Росія воюватиме, поки зможе.

Українцям потрібно позбутися ілюзій – західні партнери наразі не готові передати навіть необхідну кількість зброї. Тому сподіватися, що вони відправлять нам на допомогу свої війська – марно.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає "24 канал".

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"Вони (західні партнери. – Ред.) сьогодні не готові передати Україні необхідну кількість зброї. Партнери не готові осенсувати, що таке величезна війна в Східній Європі. Чим далі союзники від лінії фронту, тим більше їм здається, що "війна ніщо й Україні вже дали багато грошей". Мовляв, за ці кошти вже давно можна було знищити пів Росії", – розмірковує Подоляк.

Тому він вважає, що, виходячи із сказаного, західні партнери, не готові стати пліч-о-пліч з Україною й "воювати з тими, хто може прийти вбивати їх".

"Українці мають чітко усвідомити, що компромісів не буде. Росія воюватиме, поки не програє. У країни-агресорки є ресурси. Наші партнери так само матимуть й даватимуть Україні ресурси, попри всі свої внутрішні дискусії", – підсумував радник голови ОП.

Раніше легендарний командир полку "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" розповів, скільки триватиме війна та на що передусім мають розраховувати українці.

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