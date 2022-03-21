Чи наважиться Білорусь напасти на Україну - білоруський опозиціонер Франтішек Вячорка

Останні 11 дипломатів в Білорусі виїхали з території України, так само зробила за день до нападу на Україну Росія. Такий вчинок став вже своєрідним міжнародним сигналом, що країна може готуватися до війни. Чи дійсно Білорусь готується напасти на Україну, розповів опозиціонер.

Не секрет, що війська збираються на кордоні, вони перебувають в ротації. Мінімум п’ять тактичних бригад, які перебувають там до тижня, а потім змінюються на нові бригади, але сказати, що йде якась повальна мобілізація чи підготування до наступу на Україну - це не правда, тому що ми вже бачили, що минулого тижня було кілька демаршів з боку білоруських збройних сил. Ми теж контактуємо з багатьма офіцерами, які перетнули кордон з європейським союзом, тому що відмовилися виконувати накази.

Коли б білоруське військо могло і хотіло би брати участь у провокації проти братньої України, це б відбулося два тижні тому. Зараз Путін тисне, щоб білоруські війська приєдналися, водночас змусити зробити це буде дуже складно, бо настрою воювати немає. Білорусь - це не Росія. Не можна знайти жодної адекватної людини, чиновника чи адекватного політика, яки би підтримував цю війну і хотів би щоб Білорусь брала у цьому участь, ну може окрім Лукашенка.

Щодо того, що залізничного сполучення України і Білорусі вже немає. Поки що жодні деталі операції не розкриваються, але завдяки цьому ешелони з російською технікою, допомогою, провіантом для російських окупаційних військ, які є на території України приходити не будуть. На жаль так не можна зробити з авіатранспортом, тому що кожні 5 хвилин із білоруських аеродромів вилітають російські літаки і ракети, але ми теж з цим боремось.

Зараз ми мобілізуємо людей на антивоєнний рух, у цьому вже залучено багато тисяч людей, однак поки що це не масові акції, а скоріше саботаж. Люди які мешкають у таких містах такі як Мазир, Лунінець, Калинковичі та Гомель, де концентрується російська техніка, зараз працюють як партизани, збирають всю інформацію про запуски ракет і літаків та передають це Україні.

Але це не єдині акції, багато чого робиться зараз, однак говорити про це поки що не можна. У Білорусі йдуть превентивні масові рейди КГБ по квартирах, вони шукають наших партизанів і арештують просто масово, допитують по 10, 20, 30 людей. Але білоруси добрі партизани, у нас є багатий досвід і ми допоможемо Україні у такий спосіб боротися з ворогом.

Сам Лукашенко зараз оточений лише кількома людьми, пропагандистами, серед яких керівник адміністрації президента і теж людьми в погонах, однак це не регулярне військо, а військові, які забезпечують його особисту безпеку, спецслужби які переслідують опонентів. Він зараз, можливо, як і Путін сидить у бункері і дуже-дуже боїться. А чи можна його переконати? - не думаю. Чи може у Білорусі відбутися переворот? - я думаю, що це набагато імовірніше ніж в Росії. В Росії ви бачите пропагандистський, імперський реваншистський шал, який відбувається на стадіоні. В Білорусі це не можливо. Навіть серед чиновників які 20 років працюють біля Лукашенка немає і не буде нічого подібного, Білорусь всі роки незалежності працювала аби не було війни.

Чи є ознаки якогось нападу - зараз сказати складною. Звісно, що пропаганда працює масово, розповідаючи, що Захід - ворог, російські медіа активно працюють, щоб цей шал, який ви бачили на стадіоні в Москві з'явився в Білорусі, але що військо мобілізується для якоїсь атаки - ще завчасно говорити. Тим паче за пару тижнів почнеться регулярний призов. Це частина так званих солдатів строковиків, які змінюються. У нас загалом у війську біля 40-45 тисяч, але з них лише 10-15 тисяч боєздатних. Так, вони можуть призвати ще кілька тисяч, але їм треба буде звільнити своїх строковиків, які відслужили рік чи півтора. Чи цей призов потрібний Лукашенко? - не потрібний, тому що зараз він дуже боїться мам - у Білорусі з'явився "Союз матерей", який бореться проти втягнення білорусів у цю війну.

Білоруський опозиціонер розповів про загрозу нападу Білорусі на Україну

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