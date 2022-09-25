Чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні: експерт розповів, звідки може бути здійснена атака

Попри те, що ядерні погрози на адресу України з боку Росії звучать вже давно і не мали жодних наслідків, не можна на 100% сказати, що президент Володимир Путін не наважиться на такий крок у майбутньому.

На сьогодні усі погрози ядерною зброєю з боку Росії більше спрямовані не на Київ, а на Захід.

Таку думку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив "24 каналу".

"Зважаючи на те, наскільки Путін одержимий неоімперськими амбіціями, агресією і ненавистю, ймовірність застосування ядерної зброї існує", – сказав Мусієнко.

Він пояснив, що ядерні снаряди не запускаються хаотично, тобто країна має відпрацьовувати потенційні точки для ударів на різних навчаннях.

"За тією інформацією, яка є у публічній площині, яку надавали західні розвідки та експерти, Росія не відпрацьовувала планів ядерних тактичних ударів по Україні", – повідомив експерт.

Проте РФ тренувалася бити по інших місцях. За словами Мусієнка, існують дві точки, звідки країна-агресорка розглядала потенційні локальні ядерні удари. Йдеться про Білорусь, звідки росіяни відпрацьовували плани удару по країнах Балтії. Експерт пояснив, що Росії було б вигідно запускати ядерні ракети саме з території іншої країни, аби у разі удару у відповідь ракети прилетіли саме туди, а не на територію РФ.

Другий напрямок – це Калінінградська область. Там розташовані російські ракетні комплекси "Іскандер", і куди за словами РФ, були завезені ядерні боєголовки.

"Росія проводить різні військові навчання з ядерним компонентом з 2006 року. А у 2009 році росіяни моделювали локальний ядерний удар по Варшаві і Копенгагену", – поінформував Мусієнко.

Водночас він зауважив, що жодним чином про неможливість ядерного удару по Україні не свідчить той факт, що країна поки що не фігурувала на російських навчаннях як об'єкт для ураження.

"Росія могла і може зараз в екстреному порядку відпрацьовувати інші сценарії ударів по інших об'єктах та інших містах, зокрема й в Україні", – припустив експерт.

Проте Росія не зможе повністю приховати підготування до ядерного удару. Адже тільки-но будуть помітні якісь відповідні ознаки, "ми побачимо і контррухи, і попередження від партнерів".

"На сьогодні ж США та НАТО лише попереджають про нищівні наслідки. Але ця позиція не свідчить про те, що має статися щось невідворотне", – звернув увагу Мусієнко.

За його оцінкою, наразі усі ядерні погрози з боку Росії більше спрямовані не на Україну, а на Захід.

"Путін розуміє, що не має прямого впливу на Україну, тому намагається зробити це через наших західних партнерів. Росія лякає Захід, аби змусити їх зменшити військову допомогу Україні та спонукати Київ до переговорів", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Путін не наважиться на ядерний удар.

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