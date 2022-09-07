Чи наважиться Путін офіційно оголосити війну Україні або мобілізацію в РФ - пояснив Тука

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та ексочільник Луганської ОДА (2015-2016 роки) Георгій Тука прокоментував, чи може Путін офіційно оголосити війну Україні або наважитися на загальну мобілізацію в РФ.

Про це Тука сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, маразматична заява Путіна про нібито "антиросійський анклав" в Україні може свідчити про те, що диктатор готує ґрунт для таких радикальних рішень.

"Це один із кроків. Цілком ймовірно, що може бути ще кілька заяв, постанова Держдуми з відповідною політичною заявою, а після цього буде офіційно оголошено: у нас немає іншого виходу, як знищити цей "антиросійський анклав", – зазначає Тука.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що у війні в Україні Росія нічого не втратила.

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