Чи наважиться Путін відкрити другий фронт, щоб приховати ганебну поразку в Україні: відповідь російського опозиціонера

Попри те, що російська армія зазнає чисельнних невдач в Україні, очільник Кремля Володимир Путін навряд чи наважиться відкрити другий фронт.

РФ зараз не може напасти ще на якусь країну, оскільки всі сили і ресурси витратила на війну в Україні.

Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник та опозиційний політичний діяч Марк Фейгін.

"З чим воювати? Москва на це не піде, адже це погіршить ситуацію в рази. Немає жодних гарантій, що можна буде блискавично здійснити таку "операцію", – сказав Фейгін.

Також російський опозиціонер наголосив, що Путін розуміє, що міжнародне становище РФ зараз настільки жалюгідне, а тому він не буде його погіршувати ще більше.

"Адже тоді війська НАТО можуть з'явитися біля кордонів Росії у Казахстані чи ще десь. З таким агресором почнуть розмовляти по-іншому", – зазначив Фейгін.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський попередив про небезпеку з боку Росії напереродні державних свят. Він закликав не нехтувати повітряними тривогами, адже окупанти можуть запускати ракети та снаряди в будь-яке місце в Україні.

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