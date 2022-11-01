Чи наважиться РФ напасти на Молдову: Фейгін - про позицію Кишинева після падіння російської ракети

За його словами, у РФ немає зараз сил, щоб поквитатися з Молдовою, але і Кишинів фактично без власної армії.

Молдова оголосила персоною нон грата російського дипломата через падіння ракети окупантів на півночі країни.

Російський журналіст і правозахисник Марк Фейгін у коментарі "24 каналу" пояснив, до чого може призвести загострення між Москвою та Кишиневом.

За його словами, у РФ немає зараз сил, щоб поквитатися з Молдовою.

"Цей варіант був би можливий, якби їм вдалося захопити Україну. Тоді б росіяни пішли від Одеси до Придністров'я і далі. Зараз затівати масштабну військову операцію проти Молдови – ідея самовбивча для Росії", – вважає Фейгін.

Фейгін повідомив, що зараз Кремль має контингент у 3 тисячі російських солдатів з Придністров'я, але вони не наважаться напасти на Молдову. На його думку, якщо придністровське угрупування військ РФ спробує просунутися вперед, то їм одразу назустріч з Румунії вийде легендарна 101 повітрянодесантна дивізія США.

"Гратися не будуть. Якщо треба – знищать ці 3 тисячі російських військ, треба – знищать більше. Тому я не думаю, що Москва серйозно планує силовий варіант захоплення влади в Кишиневі. Бо тоді одразу зайдуть румунські війська з натівськими. А якщо українські війська зайдуть туди (у Придністров'я. – Ред.) з Одеси, то там з цих 3 тисяч нікого не залишиться", – наголошує Фейгін.

Також правозахисник вважає, що Москві не вдасться встановити контроль над Молдовою за допомогою своєю "кишенькової" партії Шор, яка спирається на російськомовне населення.

"У Молдови немає армії, тому вони м'яко реагують і маневрують. Вони бояться увійти в пряму конфронтацію з Москвою. А висилка російського посла – мінімальний захід, який регулярно використовують інші цивілізовані держави проти Росії", – каже Фейгін.

Він певен, що Молдова дотримуватиметься генерального курсу щодо Росії разом з усіма країнами Заходу.

Молдова зачепило: чому мовчить Кишинів

Нагадаємо, що 10 жовтня вперше стало відомо, що російські ракети перетнули повітряний простір Молдови. Офіційні представники країни висловили Росії протест і закликали поважати суверенітет Молдови. Проте на якісь радикальніші дії, крім заяв, офіційний Кишинів не наважився.

31 жовтня, уламки російської ракети, яка цілила в українську ГЕС, знову впали на територію Молдови.

У Міноборони Молдови вирішили не псувати стосунків з країною-агресоркою і заявили, що незаконних польотів у своєму повітряному просторі не помітили. У МЗС Молдови засудили обстріли України та відреагували на падіння уламків ракети на їхню територію.

Згодом стало відомо, що Молдова висилає дипломата РФ.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Молдова не збила російські ракети, які порушили її повітряний простір.