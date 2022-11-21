Чи наважиться Україна "зачистити" Придністров'я: Жданов зважив всі "за" і "проти

Жданов провів аналогію з недавніми діями Туреччини, яка завдала удару по курдських позиціях в Іраці і Сирії.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи може Україна завдати превентивного удару по невизнаному Придністров'ю, де зосереджене російське угрупування військ.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

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Жданов провів аналогію з недавніми діями Туреччини, яка завдала удару по курдських позиціях в Іраці і Сирії у відповідь на теракт у Стамбулі.

"Туреччина свій удар з усіма погодила. В тому числі і з Башаром Асадом. І Ірак не сильно заперечує проти турецьких ударів, бо курди для іракського керівництва становлять загрозу", – сказав він.

Експерт не виключає, що президент Зеленський міг обговорити можливість завдання ударів по Придністров'ю з президенткою Молдови Майєю Санду під час її візиту до Києва у червні цього року.

"Цілком можливо. Ми не знаємо змісту переговорів двох президентів. Але Молдова не може чи не хоче робити нам таку пропозицію. А ми не квапимо події. Нам другий фронт також не потрібний. Там ситуація стабільна. Нікого не вербують і поки що сидять тихо. Ми змушені тримати на цьому напрямку певну кількість військ. Але загострення ситуації нема. Вийдемо на кордони 1991 року – можливо тоді Молдова "дозріє" звернутися до нас за допомогою щодо вирішення Придністровського питання", – зазначив Жданов.