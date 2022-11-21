Чи наважиться Україна "зачистити" Придністров'я: Жданов зважив всі "за" і "проти

Жданов провів аналогію з недавніми діями Туреччини, яка завдала удару по курдських позиціях в Іраці і Сирії.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи може Україна завдати превентивного удару по невизнаному Придністров'ю, де зосереджене російське угрупування військ.
Про це він розповів у своєму youtube-каналі.
Жданов провів аналогію з недавніми діями Туреччини, яка завдала удару по курдських позиціях в Іраці і Сирії у відповідь на теракт у Стамбулі.
"Туреччина свій удар з усіма погодила. В тому числі і з Башаром Асадом. І Ірак не сильно заперечує проти турецьких ударів, бо курди для іракського керівництва становлять загрозу", – сказав він.
Експерт не виключає, що президент Зеленський міг обговорити можливість завдання ударів по Придністров'ю з президенткою Молдови Майєю Санду під час її візиту до Києва у червні цього року.
"Цілком можливо. Ми не знаємо змісту переговорів двох президентів. Але Молдова не може чи не хоче робити нам таку пропозицію. А ми не квапимо події. Нам другий фронт також не потрібний. Там ситуація стабільна. Нікого не вербують і поки що сидять тихо. Ми змушені тримати на цьому напрямку певну кількість військ. Але загострення ситуації нема. Вийдемо на кордони 1991 року – можливо тоді Молдова "дозріє" звернутися до нас за допомогою щодо вирішення Придністровського питання", – зазначив Жданов.
Нагадаємо, що у Молдові прибічники проросійської партії влаштовують антиурядові протести.
Крім того, РФ застосовує повітряний простір Молдови для ракетних ударів по Україні. На території самої Молдови впали уламки російської ракети. Проте Кишинів обмежився лише висловлюванням протесту на адресу РФ і вислав дипломата РФ.
ТСН.ua писав, чи дійсно Путін вирішив використати Придністров’я, щоб відкрити проти України ще й третій фронт на додачу до білоруського.