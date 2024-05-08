Найбільш загрозлива ситуація від початку повномасштабної війни: Жорін про ситуацію на фронті

Жорін певен, що РФ точно готується до наступу, хоча невідомо його сценарій – Харків, Південь, Донбас, чи все разом.

Зараз на фронті склалася чи не найбільш загрозлива ситуація від початку повномасштабної війни.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"У 2022 році ми побачили несучасну російську армію, "чмонь" та недостатню кількість офіцерів з бойовим досвідом. Але сьогодні перед нами вже зовсім інша армія, бо ворог вчиться та розвивається", – каже Жорін.

Військовий ваажає, що Україна втратила багато часу, затягуючи з мобілізацією, а ворог тим часом готувався до нового етапу просування військ.

"Ми не знаємо точних сценаріїв – Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються.

Пишу це не для того, щоб викликати панічні настрої, бо впевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась", – підсумував заступник командира 3 ОШБр.

Раніше Максим Жорін заявив про необхідність "негативної мотивації" для ухилянтів, адже "на кону – майбутнє держави і нації.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що на Авдіївському напрямку, де активно наступають росіяни, на третій рік повномасштабної війни досі відсутні фортифікаційні укріплення.

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