Чи не підготували росіяни пастку в Херсоні: полковник ЗСУ у запасі пояснив алгоритм дій ворога

Російська армія, перебуваючи у пастці, не може підготувати пастку для ЗСУ.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.

"Я не думаю, що російська армія сама перебуваючи в пастці приготувала ще якусь для військ, що наступають. Жодних підводних каменів немає. Є певні дії, які проводить будь-яка армія при відступі: мінування, знищення інфраструктури. Це прогнозовані моменти. Наші сапери виконають завдання з ліквідації такого роду дій. Таке залишає за собою будь-яка армія. Алгоритм дії українських військ уже був відпрацьований при звільненні так званого Ізюмського котла, частини Харківської, Луганської, Донецької областей", - зазначив Світан.

Деокупація Херсона: що відомо

Окупанти почали вихід з Херсона ще кілька тижнів тому.

У Генштабі ЗСУ прокоментували заяви та відхід окупаційних військ від Херсона. Командування додає, що контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині ще тривають.

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу наказав своїм військам відійти від Херсона, адже там їм загрожувало оточення, повідомили аналітики видання Financial Times.

Amnesty International відкрито звинуватила Росію у злочинах проти людяності та закликала до розслідування.

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