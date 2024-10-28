Чи необхідно будувати оборону в Дніпропетровської області: Коваленко відповів, до чого слід готуватися

Мета російської армії - захоплення всієї території України, тому окупанти не зупиняться. І на тлі загрози захоплення Покровська слід будувати оборону в Дніпропетровської області.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Вся територія України перебуває під потенційною загрозою. Готуватися треба вже, щоб не відбулося те, що ми побачили нещодавно в районі Шахтарського. Де дорога, протяжністю 6,5 км на Шахтарське із Золотої Ниви, а вона не мала достатніх загороджень для того, щоб зупинити російські механізовані колони", — сказав Коваленко.

Він нагадав, як ворог діяв поблизу Шахтарського. І якби там була добре сформована гіпертрофована оборона, можна було би уникнути значних втрат.

"Нещодавно ми бачили це відео, як дрони відбивали накати механізованих колон на Шахтарське. Впродовж всього цього часу працювали FPV-дрон, а де були "зуби дракону"?.. Чому вони не зупиняли ці колони?.. Ефект міг бути набагато кращим, якби там була сформована гіпертрофована оборона", — додав Коваленко.

Нагадаємо, днями російські окупанти захопила такі населені пункти: Богоявленка, Катеринівка, Ізмайлівка, Олександропіль, Гірник, Селидове, Шахтарське та Вишневе.

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