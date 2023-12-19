Чи обговорював Зеленський з Орбаном війну та припинення вогню – президент відповів

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніколи не обговорював з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном війну в Україні та можливість переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

Про це президент сказав під час пресконференції 19 грудня.

"Я ніколи не говорив з Орбаном про припинення вогню. Чи про діалог з Путіним. Ніколи. Можливо, що він піднімав цю тему з його друзями чи лідерами в ЄС чи за кордоном. Можливо, в США. Щось було таке в його промові, але я не знаю. Для мене це дещо дивно, тому що іноді його політика не дуже дружня до нас. І він знає це. Цей факт він чув від мене. Я йому сказав, власне в мене було багато питань до нього. Але в будь-якому випадку ми сусідні країни. Навіть, незважаючи на усі ці виклики, і, зокрема два роки повномасштабної війни цей досвід нашого прямого діалогу він не дав нам можливість відчути ці потужні дружні відносини. Але тим не менш ми сусіди. Ми намагаємося знайти рішення і відповіді на певні запитання. Але задля цього нам треба організувати зустріч", - розповів президент.

Зеленський також додав, що під час свого візиту до Аргентини він попросив Віктора Орбана пояснити, чому він проти вступу України до Євросоюзу.

"Я сказав Орбану: "Вікторе, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС". Це було ще власне до прийняття рішення (про початок переговорів про вступ до ЄС - ред.). Він не міг сказати. І друге, я його попросив, а чому ми не можемо організувати офіційну зустріч між нами. Він також не міг дати відповідь. Я думаю, що ми могли б знайти дипломатичне рішення і наші сторони будуть працювати над цим", - резюмував перзидент.

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Нагадаємо, Зеленський анонсував нову допомогу від Штатів і Європи.

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