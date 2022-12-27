Чи обстріляє Росія Україну ракетами на Новий рік - відповідь Данілова 

Данілов вважає, що в Росія може ще максимально чотири рази масовано обстріляти Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив українців про загрозу масштабного ракетного обстрілу напередодні Нового року та потішив прогнозом, що в РФ залишилось не так багато ракет для нових атак.

Про це він сказав 27 грудня в етері телемарафону.

Данілов наголосив, що Росія - це божевільний сусід, від якого можна очікувати різного, навіть ракетних ударів напередодні Нового року.

"Ми точно знаємо, що в Росії вже не так багато залишилося ракет і вистачить на масовані обстріли на два-три або максимум чотири рази. Він так само це усвідомлює, тому будемо думати, що він їх економитиме на наступні речі, щоб врешті-решт новорічні свята ми провели в спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас", - наголосив секретар РНБО.

Данілов закликав українців дотримуватись сигналів повітряної тривоги та реагувати на небезпеку.

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі

Російські терористи від 10 жовтня завдають масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Загалом уже було 9 таких атак. Окупанти хочуть залишити українців без світла та тепла під час зими.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що РФ може здійснити масований ракетний обстріл напередодні Нового року або Різдва.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія може атакувати ракетами Україну до кінця 2022 року. Особливо небезпечний період - до 30 грудня.

Читайте також: