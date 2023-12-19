Чи очікувати зміни стратегії і тактики ЗСУ за підсумками контрнаступу: Зеленський дав відповідь

Президент Володимир Зеленський розповів, чи очікувати зміни стратегії і тактики ЗСУ за підсумками контрнаступу 2023 року.

Про це президент сказав на підсумковій пресконференції з журналістами 19 грудня.

"Стратегія не може бути змінена. Згідно з нашою Конституцією це все наші території. Що стосується тактики. Може змінитися тактика, після того як врахують результати контрнаступу, результати наших дій на півдні країни, це буде зрозуміло до кінця 2023 року. До кінця року ми отримаємо розуміння, і наші наступні плани, наші наступні кроки, вибачте, залишаться поки що тільки з нами", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент назвав одну з головних причин, чому провалився контрнаступ на півдні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року

Читайте також: