Чи оголосить Путін повну мобілізацію: військовий експерт розповів про ймовірний сценарій до і після 9 травня

Чи оголосить Путін повну мобілізацію: військовий експерт розповів про ймовірний сценарій до і після 9 травня

Світова війна, на думку Жданова, не на часі для Путіна.

Оголошення очільником Кремля Володимиром Путіним повної мобілізації малоймовірне.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Це дуже малоймовірний сценарій. По-перше, вони навіть в інформпросторі сьогодні ховають цю "спеціальну воєнну операцію" і намагаються її посунути на другий план. По-друге, вони на сьогодні не готуються до такого великого свята. До речі, зверніть увагу, вони навіть приховану мобілізацію не проводять у великих містах, а намагаються її максимально заховати", – сказав Жданов.

За його словами, підривати та дратувати суспільство російська верхівка не буде.

"Думаю, не буде ситуації, коли вони прийшли святкувати перемогу 9 травня, "діди воювали", "можем повторить", і Путін виходить і каже: "Пішли повторювати". Тобто, сьогодні шашлики, а завтра світова війна, всі беруть речові мішки і до військкомату. Такого, думаю, не буде", – додав експерт.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про три можливі сценарії наступу окупантів.