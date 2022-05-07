Чи оголосить РФ офіційну війну Україні 9 травня та де братиме свіже поповнення для свого війська: в ОП пояснили

Чи оголосить РФ офіційну війну Україні 9 травня та де братиме свіже поповнення для свого війська: в ОП пояснили

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні наразі триває повноцінна війна, а мобілізувати нових окупантів Росія зможе лише примусово, бо сьогодні не дуже багато охочих людей іти воювати в Україну.

Росія - ірраціональна. Політичне керівництво Росії не приймає рішення, виходячи з якогось об'єктивного аналізу, тому будь-яке рішення може мати місце.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів в ефірі "Радіо НВ" 7 травня.

"Давайте логічно подумаєм. Війна. У нас сьогодні війна. Вона вже йде. Вони використовують всі види зброї крім зброї масового ураження. Тобто використовують все те, що є в наявності: всі ракети, всі авіаційні бомби, зокрема і ті, які заборонені різними конвенціями", - зазначив він.

Подоляк нагадав, що ворог використовує максимальну кількість живої сили, техніки. Тобто ведуть проти України абсолютно повноцінну війну.

"І те, що вони кажуть, що "удары высокоточным оружием наносятся" тільки по об'єктах військової інфраструктури - це не так. Вони б'ють сьогодні суто по цивільній інфраструктурі. Тому війна в нас йде", - сказав він..

Також Подоляк пояснив і можливість запровадження країною-агресоркою мобілізації.

"Що стосується мобілізації. Російська Федерація вже проводить з 1 квітня мобілізацію неявну. Також в них може бути примусова мобілізація, бо я не думаю, що сьогодні дуже багато охочих людей іти воювати в Україну, бо інформація просочується і люди розуміють кількість жертв в цій молниеносной, победоносной войне", - зазначив він.

За словами Подоляка, примусова мобілізація може мати місце, але вона нічого не вирішує.

"Тому що сьогодні все вирішувати буде воля українського народу і зброя, яку наші партнери вже почали нам давати", - резюмував політик.

Також Подоляк заявив, що не очікує на 9 травня від Росії якоїсь нетрадиційної поведінки, а отже окупанти можуть надалі запускати свої ракети по мирних українських містах.

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