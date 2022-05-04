Чи оголосить Росія повну мобілізацію до 9 травня: у МВС прокоментували можливість заяви Путіна

Чи оголосить Росія повну мобілізацію до 9 травня: у МВС прокоментували можливість заяви Путіна

Кремль "помішаний" на датах, саме тому до 9 травня потрібно "продати" народу бодай якусь перемогу. Тому можна чекати на будь-які провокації з боку ворога, вважає Вадим Денисенко.

На параді у Москві можуть заявити про рішення приєднати ОРДЛО та, можливо, Херсонщину до Росії – вкотре здійснити акт анексії.

Таке припущення зробив в ефірі 24 каналу Вадим Денисенко, радник міністра МВС України.

Він також додав, що найімовірніше будуть спекулювати на нібито "взятті" Маріуполя.

А ось щодо того, чи оголосить Путін повну мобілізацію, Денисенко відповів, що прогнозувати важко, і мабуть таке рішення досі не ухвалили.

Пов'язано це із соціологічними даними та небажанням росіян йти на війну.

Військові експерти України вважають, що Путін ніколи не наважиться на повномасштабну мобілізацію. Адже це потягне за собою соціальний хаос та анархію.

Максимум – прихована мобілізація на територіях прикордонних з Україною і звісно, про таку мобілізацію не кричатимуть із телевізора.

Також побутує думка, що росіяни хочуть провести парад у зруйнованому Маріуполі. Для цього окупанти використовують цивільних – для розчистки вулиць.

Нагадаємо, що сапери виявили мінне поле всіяне протитанковими вибухівками, яке фермери обережно з країв вже засіяли буряками.

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