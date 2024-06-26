Чи оголосять мобілізацію жінок: Аліна Михайлова розповіла про потреби фронту

Волонтерка, офіцерка ЗСУ, керівниця медичної служби "УЛЬФ" першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова прокоментувала вірогідність жіночої мобілізації в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній в проєкті "Екзамен. Нова реальність".

Так, на її думку, в Україні не будуть оголошувати про мобілізацію жінок, вона назвала таке рішення політичним.

"Я думаю, що ні. І не тому, що в цьому немає потреби, а тому що це велике політичне рішення. Як власне політичним рішенням є проголошення всезагальної мобілізації. І ми до цього не приходимо прямо і не говоримо про це в лоб. А приходимо до цього через закони. А мобілізувати жінок в цьому є потреба. Але я майже впевнена, що цього не буде виключно тому, що воно не дуже гарно лежить в сьогоднішній повістці. Політичній зокрема", - пояснила вона.

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Аліна Михайлова додала, що попри те, що мобілізації жінок наразі немає, її батальйон проводить зараз рекрутинг. І дуже багато жінок, віком від 20 до 35 років, подається.

"Подавалося дуже багато дівчат і на штурмові посади. Але і, наприклад, діловоди, логісти. Бо хтось думає, що жінка може бути або медиком, або діловодом. У нас є дуже багато відкритих посад логістів. Це ті люди, які забезпечують можливість батальйону існувати, що на бойових позиціях, що будь-де. Це все логістика, її треба контролювати, вміти правильно підходити до певних процесів у Збройних силах", - пояснила військова.

Аліна Михайлова також поділилася, що лише 20% анкет до її підрозділу на сьогоднішній день поступає від чоловіків.

Нагадаємо, від 18 травня всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

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