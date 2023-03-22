Чи освоюють українські пілоти французькі винищувачі: у Повітряних силах дали чітку відповідь

У Франції українці проходять курси авіанавідників та деякі інші, але керувати бойовими літаками поки не вчаться.

Українські військовослужбовці, зокрема із Повітряних сил, проходять вишкіл у Франції, однак наразі - не за штурвалами винищувачів Mirage 2000.

Інформацію про прискорену підготовку пілотів з України на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі, яку поширили французькі ЗМІ, спростував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ, як і з інших родів військ, проходять навчання у різних країнах світу, і це є "типовим явищем".

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Ігнат пояснив, що у Франції українці навчалися на курсах авіанавідників, виживання та деяких інших. Однак, наразі не йдеться про навчання льотного складу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон припустив, що його країна може передати Україні західні винищувачі.

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