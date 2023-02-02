Чи отримала Росія від Ірану ракети, які українська ППО не може збивати: відповідь розвідки

Балістичні ракети можуть збивати Patriot PAC-3 та SAMP-T, яких в Україні наразі немає.

Українська розвідка поки не зафіксувала фактів отримання Росією іранських балістичних ракет Fateh та Zolfaghar, проти яких українська система ППО безсила.

Про це представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

"Загроза таких постачань залишається, але поки що не зафіксовано застосування або постачання. Що стосується "шахедів", бачимо, літають. Контракти підписані, тому цілком ймовірно, що співпраця в цьому напрямку може бути продовжена", - розповів він.

Нагадаємо, Росія застосовує іранські дрони для атак на цивільні та критичні об'єкти інфраструктури, зокрема об'єкти енергосистеми.

Міністерство фінансів США 6 січня запровадило санкції проти постачальників іранських БПЛА, які використовувалися для атаки на цивільні об'єкти в України.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 січня, у російських військ залишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів. Запаси дронів-камікадзе вичерпуються.

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