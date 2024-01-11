Чи отримала Україна винищувачі F-16: "найсмертоносніший" пілот Two Dogs розкрив таємницю

Льотчик американської авіації, підполковник у відставці Ден Гемптон (позивний Two Dogs), який носить звання ""найсмертоноснішого" пілота F-16, висловився про те, чи є вже в Україні західні винищувачі.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ні, їх не використовують в Україні. На них нікому літати, - заявив Гемптон. - Я маю на увазі, що кілька українських пілотів (на навчанні) в Данії, тут (в США). І вони не найняли нікого з нас (західних пілотів у відставці, які мають досвід оперування F-16 і готові допомагати захищати Україну - ред.). Тому хто б на них літав?".

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За словами пілота, він спочатку радив, що Україні потрібно готувати власних пілотів, але, враховуючи те, що це вимагає часу, паралельно потрібно було наймати "приватних підрядників".

"І вони цього не зробили... Я чув, що причиною було те, що уряд України продовжував сподіватися, що Америка або країни НАТО відправлять власних військових льотчиків, які будуть допомагати воювати за Україну. Думаю, це нереалістичне очікування з тієї причини, що, якби воював звичайний військовий офіцер, це означало б, що воно повинні мати схвалення свого уряду, а це означає пряму конфронтацію з Москвою. Не те, щоб це мало значення. Я маю на увазі: кого хвилює, що робить Москва? Але політиків це хвилює", - пояснив експілот ВПС США.

Льотчик американської авіації Ден Гемптон. Фото: Facebook / Dan Hampton Author

Гемптон сподівається, що влада в Києві усвідомлює, що цього не станеться: "і що єдиними, хто зможе літати на цих літаках, будуть ваші пілоти, або такі, як я, яких вони привезуть заздалегідь, щоб літати на них".

Нагадаємо, перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії. Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів.

Крім того, з Норвегії до Данії прибули F-16 для навчання українських пілотів. Приземлення норвезьких F-16 у Данії стало важливим кроком у постійній підтримці України.

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