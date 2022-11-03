Чи отримала вже Росія іранські ракети: відповідь української розвідки

В українській розвідці розповіли, чи отримала вже Росія нові поставки іранського озброєння.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів, що станом на 3 листопада відомо про укладені контракти на балістичні ракети, які Іран має відправити до Росії.

Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

"Наразі точно є підтвердження про укладені контракти (на балістичні ракети - ред.) і про отримання всіх необхідних погоджень", — розповів представник розвідки.

За його словами, є підтвердження про партію понад 1000 одиниць зброї, проте це можуть бути не лише ракети.

"Зараз ми говоримо про найближчу партію — це безпілотники. Це 200 дронів, які вже йдуть в Росію. Інша інформація наразі відстежується", — зазначив Юсов.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що наразі немає "стовідсоткового підтвердження" того, що Росія отримала іранські балістичні ракети. "Єдине, що ми можемо стверджувати – це "Шахіди", які відправляли в Україну, це іранського виробництва. Якщо ми побачимо першу іранську ракету, будуть відповідні публічні заяви", – запевнив секретар РНБО.

Нагадаємо, Центр національного спротиву дізнався, як Іран передає Росії дрони-камікадзе, якими окупанти вбивають українців. У цій схемі задіяна не одна структура.

Читайте також: