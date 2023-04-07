Чи отримає Україна кошти Абрамовича: ЗМІ розкрили нюанси, чому мільярди "зависли" в повітрі

Україна так і не отримала кошти, які Роман Абрамович отримав за продаж футбольного клубу "Челсі", що становлять $2,8 млрд.

Ці кошти залишаються замороженими на рахунку Абрамовича у Великій Британії через його потрапляння під санкції уряду Великої Британії у березні 2022 року.

Про це пише видання Bloomberg.

Щоб передати кошти до благодійного фонду, створеного для трансферу коштів, має бути отримано схвалення уряду Великої Британії. Зараз фонд майже готовий до роботи і має кандидата на посаду голови - секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егелана. Проте, затримки з схваленням уряду Великої Британії затягують процес.

Майк Пенроуз, виконавчий директор Unicef UK та в.о. генерального директора нового фонду, заявив, що поки гроші Абрамовича не будуть розблоковані, фонд не зможе приймати будь-які рішення або розпочинати роботу.

Якщо рішення про передачу коштів буде схвалене в Європейському Союзі, де Абрамович також перебуває під санкціями, то ця сума стане однією з найбільших благодійних пожертв в історії, що буде направлена на гуманітарні потреби. Така благодійність буде дуже важливою для жертв війни в Україні.

Нагадаємо, що Путін через офшор олігарха Абрамовича купив квартиру своїй вчительці в Ізраїлі.

Читайте також: