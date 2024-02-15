Чи отримають аспіранти в Україні відтермінування від мобілізації: нардепка пояснила

У вересні цього року планується зробити так, що всі іспити в аспірантуру будуть відбуватися за результатами екзаменів, подібних до ЗНО.

Українські аспіранти, ймовірно, отримають відтермінування від мобілізації, але будуть вести атестацію та складати вступні іспити.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповіла народна депутатка України, секретар Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

"Це питання насправді дуже болюче, бо аспіранти, зокрема контрактники, дуже збільшились у 2023 році порівняно з 2021 - це приблизно на 10 тисяч. Серед них є частково люди, які у такий спосіб хотіли отримати відстрочку від мобілізації. Дуже важливо, коли ми подамо цю правку, щоб всі мали рівні права і можливості, як за це висловився й омбудсмен, щоб не було дискримінації, щоб справді ті люди займалися наукою і їхня відстрочка була не корупційна, не за гроші, а мала сенс", - наголосила Наталія Піпа.

Вона також додала, що у вересні цього року планується зробити так, що всі іспити в аспірантуру будуть відбуватися за результатами екзаменів, подібних до ЗНО. Це буде загальнонауковий та тест з англійської мови. Водночас всі ті, хто вже навчається на аспірантурі також будуть складати атестаційні тести.

"Міністерство освіти і науки очікує, що внаслідок цих екзаменів, тестів третина тих, що пішли займатися не наукою, а таким чином отримати відстрочку відсіється. Ведуться дискусії й ця норма так, як її запропонував Комітет, буде швидше за все прийнята. Мої прогнози 99%, що буде прийнята", - підсумувала нардепка.

Нагадаємо, що на Волині чоловік ховався від мобілізації через загиблих на війні знайомих.

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