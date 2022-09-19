Чи отримує Україна ракети середньої дальності наземного базування для майбутнього паритету із РФ - Жданов

Ракети дальністю 1000-2000 км, що потрапляють у діапазон ракет середньої та малої дальності, були заборонені договором про РСМД.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про наявність такої зброї у світі.

"Ракети дальністю 1000-2000 км потрапляють у діапазон ракет середньої та малої дальності. Договором про РСМД - про нерозповсюдження ракет середньої та малої дальності - цей вид зброї було заборонено. 500 км для себе, а 300 км - на продаж - вважалося дозволеною дальністю", - сказав Жданов.

Він пояснив, що цей договір не поширювався на ракети морського та повітряного базування. Ракети "Томагавк" сьогодні мають повітряне базування.

"Нині цей договір закінчив свою дію. США вийшли з нього до закінчення дії у зв'язку з тим, що РФ розробила в обхід угоди крилату ракету "Калібр" сухопутного базування для комплексу "Іскандер" із дальністю пуску до 1,5 тис. км. США розсекретили дані своєї розвідки та демонстративно вийшли з цього договору", - зазначив експерт.

За його словами, очільник Кремля Путін не підтвердив інформацію американської розвідки, однак теж вийшла із договору.

"Сьогодні всі країни світу, які мають ракетні технології, терміново кинулися створювати ракету середньої дальності. У нас теж про це заговорили і коли ми створювали свій комплекс "Гром", наші ракетники сказали, що він розрахований до 500 км, але може й до тисячі кілометрів летіти ракета комплексу "Гром"", - додав Жданов.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаки окупантів, обстріляли опорні пункти росіян і знищили їхню техніку.

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