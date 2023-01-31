Чи означатиме припинення війни перемогу над Росією: ексміністр закордонних справ надав прогноз розвитку подій

Якщо РФ залишиться агресивною за своєю суттю і нічого не зміниться у її внутрішній ситуації, то війну України проти неї не можна вважати завершеною.

Перемогу над Росією українці розуміють перш за все у звільненні всієї території України, включно із Донбасом і Кримом, від окупантів. Але чи означатиме це припинення війни?..

В інтерв’ю ТСН.ua колишній міністр закордонних справ і чинний керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко пояснив, як будуть розгортатися події, якщо не змусити РФ змінити агресивну політику.

"Якщо ми не зламаємо хребет російській армії, щоб вона не була здатна більше наступати, то ми війну не закінчимо. Піднімаються бомбардувальники на далекому аеродромі, підлітають до кордонів з Україною, а на території Росії запускають свої балістичні ракети. Це не закінчення війни. Це спосіб її відтермінування", - зазначив Володимир Огризко.

За його словами, якщо Росія залишається агресивною за своєю суттю і нічого не зміниться у її внутрішній ситуації, то щонайменше прикордонні області будуть щодня під загрозою нового обстрілу.

"Якщо брати більш серйозне озброєння, то і вся Україна буде під загрозою. Перемога буде лише тоді, коли світова спільнота змусить Росію бути демілітаризованою. Росія не повинна більш нікому загрожувати ні звичайною, ні ядерною зброєю", - додав Огризко.

Днями військові експерти попередили, що окупанти запланували наступальні дії на лютий 2023 року.

Водночас в ДПСУ відповіли, чи є причини для занепокоєння для жителів прикордонних з Білоруссю територій.

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