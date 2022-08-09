Чи означає вручення повістки призов на службу: пояснення адвокатів

Факт отримання повістки не означає, що вас відправлять у зону бойових дій, однак така ймовірність зберігається.
Адвокати пояснили, чи означає вручення повістки призов на службу та які види повісток є в Україні.
Про це пише 24 канал.
Так, зазначається, що факт отримання повістки не означає, що вас відправлять у зону бойових дій, однак така ймовірність зберігається.
Для того, аби уникнути непорозумінь, необхідно знати що, існують такі види повісток:
- Повістка для уточнення облікових даних.
- Повістка – направлення на проходження медичної комісії.
- Повістка – призов на строкову військову службу (зараз не видається).
- Повістка мобілізаційного розпорядження, її ще називають "явка з речами".
Варто додати, що сьогодні в Україні вручити повістку можуть як співробітники військкомату, а нині "територіального центру комплектування та соціальної підтримки", так і представники органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ, пояснила Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners".
Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 23 серпня. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.
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