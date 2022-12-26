Чи передав Іран Росії балістичні ракети для ударів по Україні: у розвідці відповіли

Китай також не передав Росії жодного озброєння і не планує, повідомив Буданов.

У воєнній розвідці повідомили, що станом на зараз Іран не продав Росії жодної балістичної ракети, хоча Москва просить про це Тегеран.

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю виданню LIGA.net.

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"Всі вже бачили та чули ці літаючі "мопеди". Хтось, може, навіть відчував на собі. Ці дрони були передані. Чи підуть вони далі (йдеться про ракети - ред.) – питання відкрите. Всі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це Росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватися. Вони намагаються придбати у них боєприпаси і хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав", - сказав він.

За словами Буданова, крім безпілотників Shahed-136 та Shahed-131, Іран продавав Росії Mohajer-6. Він схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками.

Щодо Китаю, то Буданов повідомив, що Пекін жодного озброєння Росії теж не передав і не планує.

Посилення співпраці між РФ та Іраном

Іран продає РФ озброєння для атак по Україні. Йдеться про безпілотники. За останніми офіційними даними, Росія закупила в Тегерану 1700 дронів-камікадзе Shahed-136, які отримує траншами.

Нагадаємо,керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа заявив, що Іран має намір розширити постачання передової зброї РФ. Втім, Тегеран намагається ховати свою діяльність "під завісою таємності", оскільки розуміє наслідки.

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