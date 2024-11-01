Чи переводитимуть військових медиків у піхоту: речник Генштабу спростував хибні "інтерпретації"

Лікарів госпітальної ланки відправлятимуть на фронт у тимчасові відрядження, щоб посилити роботу стабілізаційних пунктів медичної служби.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення посилити медичні служби в зоні бойових дій шляхом відрядження в зону бойових дій медичних фахівців з госпітальної ланки медичних сил ЗСУ.

Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі для "Радіо Свобода".

"Для цього буде залучено медичний персонал із закладів охорони здоровʼя, тобто госпіталів медичних сил збройних сил України. Хочу зробити важливе уточнення – медики будуть залучені лише на медичних посадах, при тому, що у медичних силах є й інші військовослужбовці, не лише медичного профілю. Медики ж, будуть виконувати обовʼязки у стабілізаційних пунктах бригад", – підкреслив Лиховій.

За словами речника відбуватиметься це на ротаційній основі, тобто лікарів відправлятимуть у відрядження на визначений термін.

"Це загальноприйнята практика, коли відбуваються ротації різних структур оборони України між фронтом і тилом", – пояснив він.

Лиховій додав, що командири бойових частин відправлятимуть запити, на підставі яких до них будуть командировані відповідні медичні фахівці. Головна мета цього рішення та основне завдання медиків – якнайшвидше стабілізувати стан поранених бійців на місці, адже вчасна фахова медична допомога у рази збільшує шанси на виживання.

"Ще раз наголошу. Військових медиків не переводять у піхоту, як дехто інтерпретує. Військові медики й далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом, але у відрядженні на лінії фронту, і потім повернуться на своє основне місце служби", – зауважив Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, Лікар, який керує медициною східного напрямку фронту, підполковник Роман Кузін відповів, де поранених українських військових найбільше. За його словами запеклі бої нині тривають на Донеччині.

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