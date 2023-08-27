Чи перейде війна на територію самої Росії: Зеленський вказав на ризики

Президент пояснив, що перенесення бойових дій на територію РФ загрожує Україні втратою підтримки союзників.

Президент Володимир Зеленський відповів, чи перейде війна на територію Росії, про що закликають деякі військово-політичні експерти.

Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Президент натякнув, що такий розвиток подій не підтримують наші західні парнтнери.

"Це великий ризик того, що ми точно залишимось самі", – сказав Зеленський.

Зазначимо, що Україна офіційно не підтверджує свою причетність до "бавовни" на території РФ.

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Є люди і нелюди! Велике інтерв'ю із Зеленським про сенсації, скандали, вибори, перемогу та план "Б"

Раніше президент Зеленський відповів, чи готова Україна до тривалої і довгої війни.

Також він розповів, що на початку повномасштабної вторгення був вимушений взяти на себе усі повноваження, оскільки "не бачив більшість людей тут".

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