Чи перейдуть російські військові Оскіл на Куп’янщині: відомий комбат розповів про плани ворога

Юрій Федоренко наголосив, що на його переконання, найближчим часом про форсування річки Оскіл не йдеться.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку.

В інтерв'ю Radio NV комбат розповів про плани ворога та відповів на запитання, чи хочуть росіяни перейти на правий берег річки Оскіл.

"Про це говорити на поточний момент передчасно. Звісно, таке бажання у противника є, але як воно реалізується? Для того, щоб перейти на інший бік річки Оскіл, правобережний Куп'янськ, противникові потрібно форсувати річку. Але маю вам сказати, що 2022 року ми її форсували, відбиваючи Куп’янщину у ворога. Це було дуже, дуже й дуже складне завдання. У той час ще не були розвинуті такі технології, як FPV-дрони, інші засоби безпілотних систем, які зараз активно виявляють ворога і завдають йому вогневого ураження", – зазначив він.

Також читайте Доля Кругляківки вирішиться найближчими днями - військовий оглядач

Юрій Федоренко наголосив, що на його переконання, найближчим часом про форсування річки Оскіл йтися не може.

"На поточний момент ворогові важливо вгризтися на лівобережжі, тобто повною мірою окупувати населений пункт Кругляківка, закріпитися і розширювати плацдарм, зокрема до Куп’янська-Вузлового. І після поетапної окупації лівобережної Куп’янщини можемо говорити, що у противника буде достатній плацдарм з необхідною можливістю підтягнути вогневі засоби для проведення артпідготовки лівого берега і потім приведення у відповідність своїх військ для визначення завдання форсувати річку, вийти на правий берег. На поточний момент про це говорити передчасно", – підсумував комбат.

Нагадаємо, на Харківщині викрито двох коригувальників: одну з них ФСБ завербувала через пропозицію близькості.

Термобарична авіабомба вгатила по Куп'янську! Харків прислухається до вибухів

Читайте також: