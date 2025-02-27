Чи перейшли ЗСУ у контрнаступ під Покровськом: аеророзвідник пояснив ситуацію

На Покровському напрямку ЗСУ перейшли до активної оборони, але говорити про контрнаступ наразі ще зарано.

На цьому наголосив аеророзвідник 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк, відомий як блогер Serg Marco, в інтерв’ю виданню "Фокус".

“Контрнаступ у класичному розумінні — це систематизовані штурмові дії підрозділів на визначених ділянках. Такого зараз немає”, - пояснив він.

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За словами українського бійця, ЗСУ виконують певні дії для відновлення позицій та утримання стратегічних висот.

“Це все тактичні рішення, які реалізують командири на місцях. Це називається активна оборона. Тобто ми поступово переходимо від глухої оборони до активних дій на окремих ділянках, але говорити про повноцінний контрнаступ поки що не можна”, - зазначив він.

Олександр Карпюк розповів, що українські воїни з різних підрозділів зупинили потужний наступальний вал противника і змогли стабілізувати ситуацію.

“Росіяни застосовують тактику — якщо впираються в оборону, то намагаються обійти її по флангах... Зараз вони намагаються прорватися до Межової, використовуючи ту ж стратегію — пошук слабких місць на флангах. Але командування це бачить і перекидає підкріплення на критичні ділянки”, - описав він характер бойових дій.

За його словами, раніше через масовані атаки противника оборонна лінія місцями "просідала", але зараз вдається закривати ці проломи, тож ситуація поступово стабілізується.

Нагадаємо, на фронті загальмувався наступ армії Російської Федерації, зокрема на Покровському напрямку.

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