Чи піде армія Росії в наступ після ракетного обстрілу: експерт дав відповідь

Масований ракетний удар Росії по Україні не слід розцінювати як підготовку окупантів до наступу на фронті.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи варто тепер очікувати атаки армії РФ, Денисенко відповів:

"Поки що, чесно кажучи, цієї армії не видно. Є якісь мобілізовані, є люди, які поки що знаходяться на території Росії, але великих пересувань людей, техніки до наших кордонів - цього поки що непомітно. Будемо слідкувати за цим, будемо дивитися, але станом на зараз говорити, що завтра-післязавтра знову починається масова атака з усіх боків включно з Білоруссю - точно цього немає".

Коментуючи можливу військову мету цих ракетних ударів, радник голови МВС зазначив:

"Військова логіка тут тільки в одному - це спроби знищення інфраструктури. І спробувати, щоб Україна максимально задіяла снаряди для ППО і поступово мала проблеми зі снарядами. Але я не думаю, що так просто буде зламати Україну і цю задачу вирішити одним днем масованих атак".

Денисенко також додав, що окупанти ракетними ударами намагаються посіяти паніку і знищити енергетичну інфраструктуру.

Ракетна атака РФ

Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю і Дінпру. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви.

Військові РФ зранку випустили по Україні 75 ракет, 41 з них — збили сили ППО, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Президент України Володимир Зеленский підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені. Глава держави закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних.

Телеграм-канал ТСН.ua оприлюднив карту ракетних атак по Україні, під ударом - Київ, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Харків, Житомир, Кривий Ріг і ще низка міст.

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