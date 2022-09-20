Чи піде Путін на анексію і оголошення загальної мобілізації у Росії: український політик про перебіг війни

Загальна мобілізація у Росії – це така ж сама теза, як і видача паспортів, і референдум. Мобілізація вже триває, а оголошення тотальної мобілізації нічого не змінить.

Про це заявив український політик і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний в інтерв'ю ТСН.ua.

"Там уже облаштували приватні армії у регіонах, приватні армії олігархів. Тобто вони вже скоро будуть танцювать, платить, обіцять, але результат від цього буде один і той самий. Все більше і більше серед них розуміють, що воювати у цій ситуації собі дорожче і трагічніше. Тому в питаннях мобілізації розвиток і логіка з точки зору результату цього процесу така ж сама як і у питаннях референдуму і паспортизації", – сказав політик.

За його словами, сила України – в її армії, а очільник Кремля з кожним кроком погіршує ситуацію РФ.

"Хто вам сказав, що в тому "Рашистані" дозволено пересування, вибір місця проживання, роботи? Там куди скажуть, туди і піде. Коли ми мислимо як люди у демократичній державі, яка будується, і намагаємося аналізувати ситуацію по Рашистану, ми просто неприпустимо намагаємося використати свої підходи і методику до того, що є Росія. Кожен такий крок буде погіршувати його ситуацію. У нас один рецепт: армія, армія і ще раз армія. Сила, зброя, забезпечення і все, що необхідне, і геніальне керівництво Генерального штабу", – додав експерт.

Безсмертний також прокоментував ситуацію із реакцією Заходу на рішення РФ щодо анексії за кримським сценарієм та санкцій.

"Для війни це не має ніякого значення, тому що це означає, що Україні треба зброї ще більше. Це сигнал про те, що Путін не отямився. Тому треба більше зброї, сил, реальна коаліція, коли поруч з українським солдатом стали європейці, і ця коаліція повинна знищити рашизм на планеті Земля", – зазначив Безсмертний.

За прогнозами політика, щодо анексії є декілька варінтів розвитку подій.

"Це фюрер. Тож, ці всі варіанти лише створюють певні фрази для ведення переговорів. Наприклад: "Ваше заняття територій незаконне, тому що це порушує норми ООН". У відповідь: "Народ Донбасса высказался". Зараз такий момент, коли ось ця перепалка "не давайте паспорти, не проводьте референдум" абсолютно непотрібна. Не треба витрачати сили на політичну тряскотню. Всі зусилля потрібно спрямовувати на армію, як систему охорони і безпеки", – зазначив Безсмертний.