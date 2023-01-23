Чи піде Росія на повторний наступ: військовий експерт пояснив, наскільки це можливо

Росія готується до затяжної війни, а також вирішальних стратегій в Україні.

Про деталі ймовірної атаки розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю виданню Обозреватель.

"Я дуже уважно відстежую переміщення путінської армії і чітко розумію: щоб сформувати ударне угруповання чисельністю 45-50 тисяч, їм необхідно щонайменше чотири тижні. Тому щонайменше до 20 лютого жодних рухів я не прогнозую, тобто достатньо потужних атак путінської армії не буде. Але я чудово розумію, що від завтра можуть розпочатися певні масштабні переміщення, зміни, які вже 21 лютого можуть суттєво вплинути на ситуацію на полі бою", - сказав він.

З його слів, російська армія все одно на тактичному рівні продовжує промацувати наші оборонні позиції.

"Те, що відбувається нині в районі Авдіївки, – це реальне пекло. Путінська армія не шкодує штурмових підрозділів, постійно відправляє їх у бій у районі Красногорівки. Там зараз дуже складна ситуація. Путін шукає слабкі місця в українській обороні.Так він діяв у районі Соледара і зараз діє в районі Бахмута.Війна триває, але для того, щоб російська армія мала можливість проводити масштабні наступальні операції, їм необхідно зосередити на напрямку головного удару відповідну кількість сил та засобів. Плюс необхідно створити центри керування, командні пункти", - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може почати наступ на будь-якому напрямку.

"Наступ може бути з будь-якого напрямку. Наступ може бути на півдні або сході. Він же ставив за мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ці постійні завдання, сотні, тисячі людей щодня гинуть, а він все одно ставить ці завдання", - сказав президент.

ЗСУ повністю відстежує всю діяльність військових РФ – Залужний