Чи піде Україна на переговори з РФ, якщо Путіна усунуть від влади – Подоляк відповів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "мирні" переговори з Росією можуть відбутися лише після того, як окупаційні війська РФ покинуть територію України. Усунення від влади Володимира Путіна не є підставою для початку переговорів.

Про це пише УНІАН.

"Вийшли з території України і тоді з'являється субстрат. Не факт, що вони (переговори ред.) будуть, але (є - ред.) субстрат – принаймні ви вийшли, тобто факт агресії закінчився", – пояснює Подоляк.

Після виведення окупаційних військ з території України стане можливим діалог про те, як Росію буде покарано за скоєні воєнні злочини і як вона буде розплачуватися за заподіяну матеріальну шкоду, зауважив Подоляк.

"Вступати в переговори, коли вбивці перебувають на твоїй території, ну це якось дивно… Тобто він (ворог - ред.) досяг певної мети, та не всіх цілей. Але це означає, що він буде прагнути їх далі досягати. Чому? Тому що відповідальності у Росії не буде. Якщо вона залишається на окупованих територіях, відповідальність у неї не настає. Вона буде скрізь говорити: "Які воєнні злочини? Ми на цій території залишилися – ми виграли війну", – каже Подоляк.

Радник глави ОП висловив переконання, що підписання будь-якого мирного договору в умовах, коли війська РФ залишаються на українській території, буде смертним вироком для України з відстрочкою виконання на п’ять років або близько того.

Нагадаємо, видання Politico писало, що США та ЄС почали посилювати позиції України перед ймовірними переговорами з РФ.

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