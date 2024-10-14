Чи підготовлені укріплення у разі виходу ЗСУ з Торецька: що кажуть у командуванні

Ситуація у Торецьку продовжує залишатися важкою, бої тривають за кожну вулицю і під'їзд.
У ЗСУ запевнили, що поблизу Торецька створені фортифікації, які стримуватимуть російських окупантів у разі виходу Сил оборони з міста.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
"Ми нещодавно говорили з очільником МВА Торецька, він поділився інформацією щодо того, як була проведена підготовка фортифікацій поблизу Торецька. Це відбувалося у взаємодії з військовими. Вони гарно їх підготували", – стверджує Бобовнікова.
Вона заявила, що ситуація у Торецьку продовжує залишатися важкою, бої тривають за кожну вулицю і під'їзд.
За словами Бобовнікової, у східних й південно-східних районах міста зараз знаходиться ворог, а за інші частини Торецька ведуться активні бої.
Речниця ОТУ "Луганськ" уточнила, що на ведення боїв впливає і погода. Наприклад, у світловий день армія РФ більше штурмує та застосовує FPV-дрони. Коли на вулиці дощ, вітер, туман – це заважає роботі російських військових та використанню дронів.
Окупанти продовжують штурмувати Торецьк малими піхотними групами по 5-7 людей під прикриттям артилерії, мінометів, FPV-дронів. Важку техніку вони наразі не використовують.
Раніше у ЗСУ підтвердили, що росіяни зайшли в Торецьк.
Нагадаємо, експерт розповів, які наслідки для фронту у разі втрати Торецька.
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