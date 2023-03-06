Чи підуть російські окупанти у наступ на Запорізькому напрямку: військовий експерт пояснив

Російські війська не можуть зібрати достатньо сил та засобів для того, аби піти у наступ на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів військовий експерт Сергій Грабський.

“Активізацію бойових дій на запорізькому напрямку найближчим часом ми не побачимо. Тому що противник не може зібрати достатньо сил та засобів. Так, ми відмічаємо дуже обережне зосередження противника на підступах до Оріхова, але говорити про те, що вони зможуть нанести якийсь серйозний удар у напрямку Запоріжжя, не дивлячись на те, що на сьогоднішній день це їхня пріоритетна ціль, поки що зарано. Навіть більше — ми бачимо досить активне перекидання підрозділів з Білорусі саме на Ростовську область і подальше їхнє використання саме на Східному напрямку”, — пояснив Сергій Грабський.

Також він додав, що зараз Росія фізично не може забезпечити достатню кількість військ для того, щоб здійснювати одночасні наступи на кількох напрямках.

Нагадаємо, що військово-морські сили ЗСУ за добу знищили понад десяток окупантів та ЗРК "Оса".

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